Пиріг, який любить Тіна Кароль, сподобається кожній господині без винятку, тим більше, що у його приготуванні немає нічого складного.

Тіна Кароль одного разу готувала цей пиріг у студії одного з українських телеканалів і сама була в захваті від того, яким смачним та красивим він вийшов, пише Politeka.net.

Отже, для приготування пирога з яблуками та сливами від Тіни Кароль знадобляться такі інгредієнти: 2 яйця; 150 г цукру (3/4 склянки об'ємом 200 г); 65 мл молока; 100-120 г вершкового масла|мастила|; 130 г борошна (1 склянка без гірки); 2 чайні ложки розпушувача; зовсім небагато ваніліну.

Для начинки пирога від Тіни Кароль необхідно також підготувати 30 г вершкового масла, 150 г цукру, сливи 400-500 г і яблука 400 гр.

Перший крок – необхідно очистити яблука та сливи.

Потім необхідно взятися за тісто – збиваємо яйця, цукор, молоко, вершкове масло, борошно. Потім додайте дві чайні ложки розпушувача.

Далі приступаємо до карамелізації слив та яблук. Для цього викладаєте їх на сковороду, насипаєте цукор і, помішуючи, щоб не пригоріло, перетворюєте шматочки фруктів на карамельні.

Далі викладіть карамелізовані фрукти на дно форми, зверху вилийте тісто.

Коли пиріг пропечеться, дістаньте його з духовки та переверніть. Ось і все, пиріг з яблуками та сливами від Тіни Кароль можна подавати до столу!

Зверху пиріг можна посипати мигдальними пелюстками.

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