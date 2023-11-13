Пирог, который любит Тина Кароль, понравится каждой хозяйке без исключения, тем более, что в его приготовлении нет ничего сложного.

Тина Кароль однажды готовила этот пирог в студии одного из украинских телеканалов и сама была в восторге от того, каким вкусным и красивым он получился, пишет Politeka.net.

Итак, для приготовления пирога с яблоками и сливами от Тины Кароль понадобятся такие ингредиенты: 2 яйца; 150 г сахара (3/4 стакана объемом 200 г); 65 мл молока; 100-120 г сливочного масла; 130 г муки (1 стакан без горки); 2 чайных ложки разрыхлителя; совсем немного ванилина.

Для начинки пирога от Тины Кароль необходимо также подготовить 30 г сливочного масла, 150 г сахара, сливы 400-500 г и яблоки 400 гр.

Первый шаг – необходимо очистить яблоки и сливы.

Затем необходимо взяться за тесто - взбиваем яйца, сахар, молоко, сливочное масло, муку. Затем добавьте две чайных ложки разрыхлителя.

Далее приступаем к карамелизации слив и яблок. Для этого выкладываете их на сковороду, насыпаете сахар и, помешивая, чтобы не пригорело, превращаете кусочки фруктов в карамельные.

Далее выложите карамелизированные фрукты на дно формы, сверху вылейте тесто.

Когда пирог пропечется, достаньте его из духовки и переверните. Вот и все, пирог с яблоками и сливами от Тины Кароль можно подавать к столу!

Сверху пирог можно посыпать миндальными лепестками.

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