Известная певица Тина Кароль поделилась историей о том, как пришлось трудиться в прошлом.

Популярная украинская певица Тина Кароль, ранее попав в скандал из-за отказа поехать на обещанный концерт на передовой, решила поделиться историями из прошлого. Недавно украинская певица Тина Кароль приехала в свой родной Ивано-Франковск, где готовилась к своему концерту. В свободное время артистка также решила посетить места, где провела свое детство.

Тина Кароль ознакомила поклонников с родными местами в своем родном городе. В прошлом она училась в школе №22 (которая теперь лицей). Знаменитость призналась, что давно не была в этих местах и провела небольшую экскурсию, показав, где она как ребенок продавала семечки.

Далее, Тина Кароль провела нас в свой родной дом и двор, где она проводила свое детство, играя и расти.

Она поделилась этим моментом и выразила ностальгию по своим родным местам, говоря: "Делюсь с вами частицей своего сердца. Ностальгия по родным местам". После чего Кароль призналась, что продавала на улице семечки, чтобы заработать деньги себе на еду, в особенности на сладости, которыми любила себя баловать.

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