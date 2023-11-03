Популярная украинская певица Тина Кароль, ранее попав в скандал из-за отказа поехать на обещанный концерт на передовой, решила поделиться историями из прошлого. Недавно украинская певица Тина Кароль приехала в свой родной Ивано-Франковск, где готовилась к своему концерту. В свободное время артистка также решила посетить места, где провела свое детство.
Тина Кароль ознакомила поклонников с родными местами в своем родном городе. В прошлом она училась в школе №22 (которая теперь лицей). Знаменитость призналась, что давно не была в этих местах и провела небольшую экскурсию, показав, где она как ребенок продавала семечки.
Далее, Тина Кароль провела нас в свой родной дом и двор, где она проводила свое детство, играя и расти.
Она поделилась этим моментом и выразила ностальгию по своим родным местам, говоря: "Делюсь с вами частицей своего сердца. Ностальгия по родным местам". После чего Кароль призналась, что продавала на улице семечки, чтобы заработать деньги себе на еду, в особенности на сладости, которыми любила себя баловать.
Последние новости Украины:
Напомним, Alyosha неожиданно заговорила о разводе с Тарасом Тополей и их проблемах: "Иногда все накапливается".
Как сообщала Politeka, Данилко за границей погулял с российским шоуменом.
Также Politeka писала, что "Заберите у нее гражданство!": Приходько громко высмеяла певицу, отправившуюся в рф петь украинские песни.