Оля Полякова может позволить себе любые яства, однако зачастую предпочитает им простую и домашнюю еду.

Одним из любимых салатов Оли Поляковой является самый простой – из белокачанной капусты и огурцов.

«Приехала голодная, из города. Сейчас наемся и буду спать», - рассказывала Оля Полякова, демонстрируя тарелку, полную салата с капустой и огурцом.

Отметим, белокочанная капуста — источник витамина С. В сыром виде он присутствует в небольшом количестве, но если белокочанную капусту заквасить, как, например, это сделала мама Леси Никитюк, то уровень этого витамина заметно повышается.

Во всех видах капусты достаточно большое количество растительного белка — от 1,8 до 2,5 г на 100 г продукта. Это больше, чем в других овощах и зелени.

«Кроме того, в них много клетчатки — от 2,5 до 3,5 г. Если ежедневно в вашем рационе будет 200 г любой капусты, вы получите почти 1/3 часть от суточной нормы пищевых волокон и 1/5 растительного белка», - рассказывала известный диетолог Светлана Фус.

Помимо всего прочего, капуста является пребиотиком, поскольку содержит много клетчатки, которая кормит полезную защитную микрофлору кишечника человека, стимулирует его рост и активность и улучшает тем самым наше здоровье. Отметим, что белокачанная капуста также является хорошим выбором для тех, кто на диете.

Напомним, что на днях Оля Полякова пожаловалась, что набрала лишних восемь килограммов.

«"Я бросила курить и вместо этого начала жрать. И не только еду в ненормированном количестве, но еще и сладкое – то, чего я никогда не делала. Просто не люблю сладкое», - говорила Оля Полякова.

По словам Оли Поляковой, желание закурить она тепперь перебивает конфетами, шоколадом и другими лакомствами, от которых раньше отказывалась.

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