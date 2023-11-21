СпівачкаОля Полякова вирішила чесно розповісти, на скільки вона одужала. Зірка поділилася цим у сторіс Інстагарм зі своїми фанатами, де завжди ділиться чимось цікавим.

"Шок, у мене плюс 8 кіло...", - написала артистка у своїй публікації.

"Усім привіт, дорогі мої, хочу з вами поспілкуватися, бо в мене буде зараз тут шок-контент. Я два тижні тому кинула курити електронну сигарету та пити спиртне. Ну з пити крім того, як нудно тепер жити, більше ніяких протипоказань немає. Але я кинула курити і натомість почала жерти і не тільки їжу в ненормованих кількостях, але ще й солодке. Того, що я ніколи не робила, я просто не люблю солодке”, - розповіла Полякова.

Зірка додала, що таким чином їй удалося за ці кілька тижнів набрати ще 8 кілограмів.

Варто зазначити, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох доньок – Алісу та Машу. Старша дочка Марія вже давно пішла стопами своєї мами і стала солісткою в панк-рок групі. А торік дівчинка вирушила на навчання до Британії, але через рік вирішила повернутись і продовжити своє навчання у Києві. Полякова, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Оля зайнялася збиранням грошей для ЗСУ на благодійних концертах.

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