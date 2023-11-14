Полякова заявила, что картина в реальной жизни совсем другая и даже дети выглядят не так, как в социальной сети.

Оля Полякова высказала мнение о том, что украинские блогеры в Instagram не представляют свою реальную жизнь. Звезда поделилась своим мнением после вспоминания о блогерше, которая демонстрировала идеальную семейную жизнь, несмотря на токсичные отношения в реальности.

Полякова выразила убеждение в том, что социальные сети, в том числе Instagram, в большинстве своем являются площадкой для лжи. Это включает в себя не только идеализированные фотографии и фотошоп, но и создание иллюзии нереальной жизни.

Она подчеркнула, что некоторые блогеры могут преувеличивать свои достижения, например, владение дорогими вещами, при этом не раскрывая полной картины, например, возможного участия в бартерных сделках.

"Нездоровые отношения, не та жизнь, которую они хотят показать, не те фигуры, не та внешность, не такие умные и воспитанные дети" - подметила Полякова, но отказалась называть конкретные имена звезд, чтобы не устроить конфликт.

Ранее Полякова вспомнила случай, когда шоумен Владимир Остапчук солгал ей. Ефросинина рассказала о случае, когда Остапчук, будучи официально женатым, утверждал, что ведет счастливую жизнь со своей семьей, в то время как он уже несколько месяцев жил с другой женщиной.

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