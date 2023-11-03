Ведуча Марія Єфросиніна шокувала кардинальними змінами у зовнішності, промовчати не змогла навіть Оля Полякова.

Маша Єфросиніна постала перед публікою довговолосою білявкою, пише Politeka.net.

Зміни настільки кардинальні, що з першого разу Машу Єфросиніну навіть не впізнати.

"Що скажете?", - поцікавилася Маша Єфросиніна думкою підписників

Також Єфросиніна опублікувала в сторіз Інстаграм кадри з Олею Поляковою, яка жартує, що покусала подругу.

"О боже, як ти в цьому ходиш?" , – поцікавилася Єфросиніна у Полякової, приміряючи одну з її корон.

Полякова у свою чергу пожартувала, що знайшла собі двійника.

«Нафарбуємо тобі рожеві губи, стрілки. Боже, ти дуже гарна», - каже Полякова на кадрах із «блондинкою» Єфросініною.

У коментарях підписники також порівняли Машу Єфросиніну з Поляковою. Ведуча опублікувала повідомлення з директу, в яких її порівнюють також із Дашею Квітковою та Матір'ю Драконів.

Оля Полякова не втрималася і також залишила коментар під постом Олі Полякової: «Молодить!».

Зазначимо, що кардинальна зміна зовнішності Маші Єфросініної далася дуже легко - ведуча просто приміряла перуку та сценічне вбрання Полякової.

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