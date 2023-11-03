Маша Ефросинина предстала перед публикой длинноволосой блондинкой, пишет Politeka.net.
Изменения настолько кардинальные, что с первого раза Машу Ефросинину даже было не узнать.
«Что скажете?», - поинтересовалась Маша Ефросинина мнением подписчиков.
Также Ефросинина опубликовала в сториз Инстаграм кадры с Олей Поляковой, которая шутит, что покусала подругу.
«О боже, как ты в этом ходишь?», - поинтересовалась Ефросинина у Поляковой, примеряя одну из ее корон.
Полякова в свою очередь пошутила, что нашла себе двойника.
«Накрасим тебе губы розовым, стрелки. Боже, ты очень красивая», - говорит Полякова на кадрах с «блондинкой» Ефросининой.
В комментариях подписчики также сравнили Машу Ефросинину с Поляковой. Ведущая опубликовала сообщения из директа, в которых ее сравнивают также с Дашей Квитковой и Матерью Драконов.
Оля Полякова не удержалась и также оставила комментарий под постом Оли Поляковой: «Молодит!».
Отметим, что кардинальная смена внешности Маше Ефросининой далась очень легко - ведущая просто примерила парик и один из нарядов Поляковой.
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