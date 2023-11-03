Ведущая Мария Ефросинина шокировала кардинальными переменами во внешности, промолчать не смогла даже Оля Полякова.

Маша Ефросинина предстала перед публикой длинноволосой блондинкой, пишет Politeka.net.

Изменения настолько кардинальные, что с первого раза Машу Ефросинину даже было не узнать.

«Что скажете?», - поинтересовалась Маша Ефросинина мнением подписчиков.

Также Ефросинина опубликовала в сториз Инстаграм кадры с Олей Поляковой, которая шутит, что покусала подругу.

«О боже, как ты в этом ходишь?», - поинтересовалась Ефросинина у Поляковой, примеряя одну из ее корон.

Полякова в свою очередь пошутила, что нашла себе двойника.

«Накрасим тебе губы розовым, стрелки. Боже, ты очень красивая», - говорит Полякова на кадрах с «блондинкой» Ефросининой.

В комментариях подписчики также сравнили Машу Ефросинину с Поляковой. Ведущая опубликовала сообщения из директа, в которых ее сравнивают также с Дашей Квитковой и Матерью Драконов.

Оля Полякова не удержалась и также оставила комментарий под постом Оли Поляковой: «Молодит!».

Отметим, что кардинальная смена внешности Маше Ефросининой далась очень легко - ведущая просто примерила парик и один из нарядов Поляковой.

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