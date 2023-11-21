Певица Оля Полякова решила честно рассказать, на сколько она поправилась. Звезда поделилась этим в сторис Инстагарм со своими фанатами, где всегда делится чем-то интересным.

"Шок, у меня плюс 8 кило...", - написала артистка в своей публикации.

"Всем привет, дорогие мои, хочу с вами пообщаться, ибо у меня будет ссейчас тут шок-контент. Я две недели назад кинула курить электронную сигарету и пить спиртное. Ну с пить кроме того, как скучно теперь жить, больше никаких нет противопоказаний. Но я бросила курить и вместо этого начала жрать и не только еду в ненормированных количествах, но еще и сладкое. Того, что я никогда не делала, я просто не люблю сладкое", - рассказала Полякова.

Звезда добавила, что таким образом ей удалось за эти несколько недель набрать еще 8 килограмм.

Стоит отметить, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих дочерей - Алису и Машу. Старшая дочь Мария уже давно пошла по стопам своей мамы и стала солисткой в панк-рок группе. А в прошлом году девочка отправилась на учебу в Британию, но спустя год решила вернуться и продожить свое обучение в Киеве. Полякова, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Оля занялась сбором денег для ВСУ на благотворительных концертах.

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