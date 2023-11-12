Самым модным цветом этого сезона является вишневый или вишневый-красный – как и с чем украинские звезды носят этот цвет.

Многие мировые бренды уже начали позиционировать вишневый-красный как цвет этой осени, пишет Politeka.net.

Обувь, сумки, платья, пальто и, конечно, трикотаж – все это вишнево-красного цвета можно комбинировать с другими цветами.

По словам стилистов, вещи вишневого цвета можно комбинировать с черным, серым, молочным, терракотовым или коричневым цветом.

Можно носить вишневый цвет и соло в монохромных образах. Так, Настя Каменских, Тина Кароль, Леся Никитюк, Вера Кекелия, Оля Полякова и другие звезды не раз делали ставку в своем виде именно на вишневый оттенок.

А у актрисы и телеведущей Ольги Сумской даже купальник вишневого цвета. И это неудивительно, ведь основные характеристики вишневого цвета – энергия, сила, активность, темперамент. Брюнетке Насти Каменских вишневый цвет придает элегантности и шик. Блондинкам Тине Кароль и Леси Никитюк – фатальности и страсти.

Глубокий темно-вишневый цвет платья способен как никакой другой подчеркнуть благородство, роскошный образ и элегантность своей обладательницы. И звезды об этом знают.

«Красавица»,

"Супер!"

«Красота!»,

«Леся, Бог тебя любит»,

"Бомб!"

«Тут просто бомба!»,

«Роскошная» , - заваливали подписчики Леси Никитюк комплиментами, увидев ее в роковом мини-платье именно вишневого цвета.

Кстати, вишневый цвет, как правило, делает фигуру более стройной и визуально вытягивает силуэт.

Но стилисты предостерегают – темный вишневый цвет может визуально добавить несколько лет. Поэтому женщинам старше 50 следует выбирать вещи этого цвета с осторожностью.

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