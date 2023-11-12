Многие мировые бренды уже начали позиционировать вишневый-красный как цвет этой осени, пишет Politeka.net.
Обувь, сумки, платья, пальто и, конечно, трикотаж – все это вишнево-красного цвета можно комбинировать с другими цветами.
По словам стилистов, вещи вишневого цвета можно комбинировать с черным, серым, молочным, терракотовым или коричневым цветом.
Можно носить вишневый цвет и соло в монохромных образах. Так, Настя Каменских, Тина Кароль, Леся Никитюк, Вера Кекелия, Оля Полякова и другие звезды не раз делали ставку в своем виде именно на вишневый оттенок.
А у актрисы и телеведущей Ольги Сумской даже купальник вишневого цвета. И это неудивительно, ведь основные характеристики вишневого цвета – энергия, сила, активность, темперамент. Брюнетке Насти Каменских вишневый цвет придает элегантности и шик. Блондинкам Тине Кароль и Леси Никитюк – фатальности и страсти.
Глубокий темно-вишневый цвет платья способен как никакой другой подчеркнуть благородство, роскошный образ и элегантность своей обладательницы. И звезды об этом знают.
«Красавица»,
"Супер!"
«Красота!»,
«Леся, Бог тебя любит»,
"Бомб!"
«Тут просто бомба!»,
«Роскошная» , - заваливали подписчики Леси Никитюк комплиментами, увидев ее в роковом мини-платье именно вишневого цвета.
Кстати, вишневый цвет, как правило, делает фигуру более стройной и визуально вытягивает силуэт.
Но стилисты предостерегают – темный вишневый цвет может визуально добавить несколько лет. Поэтому женщинам старше 50 следует выбирать вещи этого цвета с осторожностью.
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