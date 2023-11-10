Илона Гвоздева впервые высказалась по поводу скандала, в который вляпался ее партнер по «Танцам со звездами» и актер Юрий Ткач.

Илона Гвоздева и Юрий Ткач танцевали вместе в четвертом сезоне «Танцы со звездами», напоминает Politeka.net.

Во время интервью со Славой Деминым Илона Гвоздева заверила, что знает о скандале вокруг свадьбы поверхностно.

«Я, во-первых, очень косвенно узнала эту информацию и я в глубину не заходила, не начала разбираться. Я видела, что и Оля Полякова какое-то видео снимала, и Юра Ткач… Я не знаю всего. По словам людей, можно говорить многое…», - отметила Илона Гвоздева.

Также хореограф и звезда «Танцы со звездами» рассказала, какой Юрий Ткач в реальной жизни:

«Юра очень порядочный человек, и он разберется с этой ситуацией правильно. Работая с ним три месяца и после того мы все годы общаемся – я точно знаю, что Юра это добродушный человек, придет на помощь с первого зова. И так же его жена», - рассказала Илона Гвоздева о Юрии Ткаче и его семье.

Напомним, Юрий Ткач стал ведущим на свадьбе одного из блоггеров, который является фигурантом громкого дела об издевательствах над девушками на вечеринке в Киеве.

Когда разразился скандал, Юрий Ткач заверил, что не знал о «скандальном бэкграунде» жениха и пообещал передать военным "мавик" и старлинк, которые купил за гонорар, полученный на свадьбе.

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Юрий Ткач трогательно обратился к телеведущему, оказавшемуся в больнице с тяжелым диагнозом.

Также напомним, что раскрыты гонорары Юрия Ткача, Поляковой и других звезд.

Кроме того, Politeka.net писала, что Юрий Ткач резко ответил украинцам на триктику "Квартал 95".