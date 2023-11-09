Так, зірка Студії «Квартал 95» Юрій Ткач не приховує, що про заробітки, які він мав до 24 лютого, не йдеться, пише Politeka.net.

Юрій Ткач оцінив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну його доходи впали вп'ятеро. Зірка «Квартал 95» навіть назвав суму свого місячного заробітку – близько двох тисяч на місяць.

"Може, трохи більше", - казав Ткач.

Юрій Ткач стверджує, що у благодійних концертах він бере участь безкоштовно. Також Юрій Ткач розповідав, що інколи заробляє на корпоративах. Якщо ж зароблених за місяць грошей не вистачає, доводиться звертатися до фінансів, які були відкладені, як кажуть, під матрац.

Про гонорар Олі Полякової розповідав відомий продюсер Михайло Ясинський. Зокрема, він натякнув, скільки Полякова отримала на скандальному весіллі екс-прокурора та екс-працівниці ДБР у Львові. Точної суми Ясинський не назвав, але уточнив, що це не менше 10 тисяч доларів, а й не більше 25 тисяч доларів. При цьому більша частина гонорару Олі Полякової йде не їй у кишеню, а на виплати команди та у фонд артиста.

Ясинський зазначав, що якби Полякова з цієї суми отримала 4-5 тисяч доларів, «то було б добре».

Раніше продюсер також розповідав про гонорар Макса Барських. За його словами, співак має гонорар у розмірі 50 тисяч доларів.

«Працюєш ти 10 разів мінімум на місяць – по 50 і це 500 тисяч. І це просто якийсь космос", - розповідав Ясинський про заробітки Макса Барських, при цьому не уточнюючи, чи ці заробітки є нинішніми, чи йдеться про довоєнні гонорари.

А ось Настя Каменських нібито просить 500 тисяч гривень за 45 хвилин виступу. Таку інформацію оприлюднила блогер Уляна Шуба.

А гонорар народної артистки України Ірини Білик становить 300 тисяч гривень.

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Нагадаємо також, що Юрій Ткач із "Квартал 95" потрапив у гучний скандал.