Так, звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач не скрывает, что о заработках, которые у него были до 24 февраля, речи не идет, пишет Politeka.net.

Юрий Ткач оценил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину его доходы упали в пять раз. Звезда «Квартал 95» даже назвал сумму своего месячного заработка – около двух тысяч в месяц.

«Может, немного больше», - говорил Ткач.

Юрий Ткач утверждает, что в благотворительных концертах он участвует бесплатно. Также Юрий Ткач рассказывал, что иногда зарабатывает на корпоративах. Если же заработанных за месяц денег нехватает, приходится обращаться к финансам, которые были отложены, как говорится, под матрас.

О гонораре Оли Поляковой рассказывал известный продюсер Михаил Ясинский. В частности, он намекнул, сколько Полякова получила на скандальной свадьбе экс-прокурора и экс-сотрудницы ГБР во Львове. Точную сумму Ясинский не назвал, но уточнил, что это не менее 10 тысяч долларов, но и не более 25 тысяч долларов. При этом большая часть гонорара Оли Поляковой уходит не ей в карман, а на выплаты команды и в фонд артиста.

Ясинский отмечал, что если Полякова из этой суммы получила 4-5 твсяч долларов, «то было бы хорошо».

Ранее продюсер также рассказывал о гонораре Макса Барских. По его словам, певец имеет гонорар в размере 50 тысяч долларов.

«Работаешь ты 10 раз минимум в месяц - по 50 и это 500 тысяч. И это просто какой-то космос", - рассказывал Ясинский о заработках Макса Барских, при этом не уточняя, являются ли эти заработки нынешними или речь идет о довоенных гонорарах.

А вот Настя Каменских якобы просит 500 тысяч гривен за 45 минут выступления. Такую информацию обнародовала блогер Уляна Шуба.

А гонорар народной артистки Украины Ирины Билык составляет 300 тысяч гривен.

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Напомним также, что Юрий Ткач из "Квартал 95" попал в громкий скандал.