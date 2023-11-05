Юрий Ткач из "Квартал 95" рассказал, что только один вид контента в его соцсетях не вызывает негативной реакции.

В эфире подкаста "Формула Волошина" Юрий Ткач заявил, что критика "Квартал 95" якобы вызвана только с тем, что они связаны с президентом Владимиром Зеленским.

"Это же нормальная история, потому что все же думают, что "95 квартал" - это Зеленский, Зеленский - это "95 квартал", это все одна такая группировка, масса и все, никто же не разбирается. Ну, вообще я хочу сказать, что у нас народ не очень сильно разбирается, вот он сверху так поверхностно посмотрел: все козлы - значит, все козлы", - убежден Юрий Ткач.

По мнению звезды "Квартал 95", сейчас хейта стало больше из-за личных проблем людей на фоне войны.

"Я хочу сказать, что сейчас хейт разошелся, этот вихрь, и очень много людей просто выливают ги*но, потому что им надо куда-то это делать, надо куда-то злобу изливать, потому что идет полномасштабная война, и люди просто банально немного сходят с ума. И я по себе знаю, что такое бывает в голове, что кукуха просто плывет, и ты приходишь в себя, понимаешь, что, твою мать, когда это все уже кончится, и это состояние переносится абсолютно на это", - заявил Юрий Ткач.

Ткач добавил, что хейт — это неотъемлемая часть инстаграма и любых других соцсетей.

"Есть плюсы, есть минусы, и не может быть плюсов без минусов. Когда оно все расчесано, и когда там все "Боже, как хорошо-красиво" - ну, это может быть разве у Лизы был пост там с днем ​​рождения, вот там все плюс, а так оно не может быть", - объяснил Юрий Ткач.

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