Український гуморист, зірка проєктів студії "Квартал 95" Юрій Ткач нарвався на критику слідом за Олею Поляковою та іншими зірками.

Поки Оля Полякова, Олександр Пономарьов та Дзідзьо розважали гостей скандального весілля екс-прокурора, яке коштувало десятки мільйонів гривень, в іншому одному з найдорожчих готелів України відгуляв весілля фігурант гучної справи про "п'яні вечірки" в Києві, ведучим якого був артист студії "Квартал 95" Юрій Ткач.

Про це розповів журналіст Андрій Лохматов на своїй сторінці в Facebook.

Йдеться про вечірки блогерів з Івано-Франківська, які в Києві влаштовували вечірки, де, за даними слідства, вчиняли насилля щодо дівчат, знімали це на відео та викладали в мережу.

Журналіст відзначив, що Юрій Ткач став ведучим на весіллі третього учасника тих "вечірок" Олега Захарова, якого звільнили з-під варти за заставу в розмірі 402 тисячі гривень.

Свято відбулося на початку жовтня. На опублікованих кадрах Юрій Ткач обіймається з п'яним нареченим.

Під час святкування компанія гостей співала російський реп і розкидувала по сцені стодоларові банкноти.

"А ведучим на цьому святі життя був відомий телеактор і комік Юрій Ткач, який щиро обіймався з п'яним підозрюваним у насиллі, чим як би підтвердив йому - все ок, чувак, продовжуй в тому ж дусі, і в котрий раз продемонстрував нам, що гроші важливіші за репутацію, і що деяким людям неважливо, кого розважати - прокурорів-корупціонерів чи мажорів-гвалтівників. Головне, аби вчасно і добре платили. Так і живемо", — додав Андрій Лохматов.

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