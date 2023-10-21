Поки Оля Полякова, Олександр Пономарьов та Дзідзьо розважали гостей скандального весілля екс-прокурора, яке коштувало десятки мільйонів гривень, в іншому одному з найдорожчих готелів України відгуляв весілля фігурант гучної справи про "п'яні вечірки" в Києві, ведучим якого був артист студії "Квартал 95" Юрій Ткач.
Про це розповів журналіст Андрій Лохматов на своїй сторінці в Facebook.
Йдеться про вечірки блогерів з Івано-Франківська, які в Києві влаштовували вечірки, де, за даними слідства, вчиняли насилля щодо дівчат, знімали це на відео та викладали в мережу.
Журналіст відзначив, що Юрій Ткач став ведучим на весіллі третього учасника тих "вечірок" Олега Захарова, якого звільнили з-під варти за заставу в розмірі 402 тисячі гривень.
Свято відбулося на початку жовтня. На опублікованих кадрах Юрій Ткач обіймається з п'яним нареченим.
Під час святкування компанія гостей співала російський реп і розкидувала по сцені стодоларові банкноти.
"А ведучим на цьому святі життя був відомий телеактор і комік Юрій Ткач, який щиро обіймався з п'яним підозрюваним у насиллі, чим як би підтвердив йому - все ок, чувак, продовжуй в тому ж дусі, і в котрий раз продемонстрував нам, що гроші важливіші за репутацію, і що деяким людям неважливо, кого розважати - прокурорів-корупціонерів чи мажорів-гвалтівників. Головне, аби вчасно і добре платили. Так і живемо", — додав Андрій Лохматов.
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