Украинский юморист, звезда проектов студии "Квартал 95" Юрий Ткач нарвался на критику вслед за Олей Поляковой и другими звездами.

Пока Оля Полякова, Александр Пономарев и Дзидзьо развлекали гостей скандальной свадьбы экс-прокурора, которая стоила десятки миллионов гривен, в другом одном из самых дорогих отелей Украины сыграл свадьбу фигурант громкого дела о "пьяных вечеринках" в Киеве, ведущим которого был артист студии "Квартал 95" Юрий Ткач.

Об этом рассказал журналист Андрей Лохматов на своей странице в Facebook.

Речь идет о вечеринках блогеров из Ивано-Франковска, которые в Киеве устраивали вечеринки, где, по данным следствия, совершали насилие в отношении девушек, снимали это на видео и выкладывали в сеть.

Журналист отметил, что Юрий Ткач стал ведущим на свадьбе третьего участника тех "вечеринок" Олега Захарова, которого освободили из-под стражи за залог в размере 402 тысяч гривен.

Праздник состоялся в начале октября. На опубликованных кадрах Юрий Ткач обнимается с пьяным женихом.

Во время празднования компания гостей пела русский рэп и разбрасывала по сцене стодолларовые банкноты.

"А ведущим на этом празднике жизни был известный телеактер и комик Юрий Ткач, искренне обнимавшийся с пьяным подозреваемым в насилии, чем как бы подтвердил ему - все ок, чувак, продолжай в том же духе, и в который раз продемонстрировавший нам, что деньги важнее репутации, и что некоторым людям неважно, кого развлекать - прокуроров-коррупционеров или мажоров-насильников. Главное, чтобы вовремя и хорошо платили. Так и живем", - добавил Андрей Лохматов.

Последние новости Украины:

Напомним, лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка резко высказался о "зраде" от известных певиц.

Как сообщала Politeka, скандальная история с Андреем Данилко в США получила продолжение.

Также Politeka писала, что Каменских эмоционально высказалась о тяжелой жизни и получила меткий ответ.