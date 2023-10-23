Марія Єфросиніна висловилася з приводу ганебного скандалу, в який потрапив комік і актор Юрій Ткач.

Марія Єфросиніна відповіла на питання своїх підписників, що вона думає з приводу весілля фігуранта гучної справи про "п'яні вечірки", на яких кривдили дівчат.



Пише Politeka за інформацією Instagram знаменитості.

Нагадаємо, що весілля набуло особливого розголосу після того, як з’ясувалося, що ведучим свята став актор і комік Юрій Ткач.

Своїх емоцій щодо події Маша Єфросиніна стримувати не стала.

«От, до речі, про правову державу! З якого на… біса ці гвалтівники взагалі ще на волі? Що, с…, по судам в країні? Як так їх притягали та розслідували, що око в них не сіпнулося ще закатувати ганебно показове весілля?», - прокоментувала Маша Єфросиніна скандальне весілля.

Також Єфросиніна нагадала про ще одну страшну справу.

«А ще справу ґвалтівників із Закарпаття пам’ятаєте? Думаєте, там все гладко? Ніх…, там теж суди там батьки все відмазують», розповіла Маша Єфросиніна.

Щодо Юрія Ткача, Єфросиніна зазначила, що він має висловитись.

Додамо, що сам Юрій Ткач вже прокоментував скандальне весілля, ведучим якого був. Актор розповів, що не знав, хто саме одружується.

«На превеликий жаль, про його скандальний бекграунд ні я, ні моє оточення реально не знало. А дізнався про цю гучну справу, тільки зі вчорашніх публікацій…", - запевнив у своєму зверненні Юрій Ткач.

Цю ситуацію Юрій Ткач визнав ганебною і підкреслив, що висновки зроблені, а гонорар за це весілля буде витрачений на допомогу військовим.

Нагадаємо, шоумен став ведучим весілля блогера Олега Захарова, який разом із друзями є учасником скандальної справи про «п'яні вечірки» в Києві, на яких споювали та кривдили дівчат, знімали це на відео та поширювали у мережі.

Захарова після скандалу з "пʼяними вечірками" й арешту випустили під заставу.

Захаров відсвяткував весілля в одному з найдорожчих готелів країни — Edem Resort Medical & Spa.

Він розташований під Львовом. На заході присутні розкидали стодоларові купюри та співали російські пісні.

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