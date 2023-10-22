Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна отримала багато критики, порушивши теми, важливі для українців.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна поділилася нейтральним кадром після обурень українців та запропонувала їм самим обговорити, яка тема для них є актуальною на даний момент. Справа в тому, що останнім часом Єфросиніна стикалася з обуреннями українців, які були незадоволені темами, які обговорювала провідна мережа.

Єфросиніна розповіла, що часто стикається із невдоволенням українців через ті, які вона піднімає у мережі. Багато хто обурений цим, зауважуючи, що подібне - не на часі.

"Не хочете. Про соціальну проблематику читати не хочете. Про реалії війни дивитися не хочете! А чого хочете? (Звичайно, крім того, щоб розірвало бункерну зал *) - написала Єфросиніна.

У мережі ж почали міркувати:

«Хочеться бачити справжність, тому що в інтерв'ю Лачена, а не рекламу локацій чи показ брендового одягу» – пишуть у відповідь ведучій.

Єфросиніна одразу відповіла: «Реклама локацій та брендового одягу дозволяють мені та моїй команді знімати такі інтерв'ю».

Думки розділилися:

«Таке враження, що заробляти гроші стало гріхом; що з вами, давати безглузді поради легко…;

Вибачте, і дивлячись це інтерв'ю виникає дисонанс: навпроти Вас сидить людина, яка більшість свого часу перебуває на позиціях, у пеклі війни, і сидите Ви, у люксовому одязі, який коштує кілька зарплат військових, та у локації, де "відзначати свої свята" поки що можуть дозволити собі тільки сини прокурорів. Начебто два різних світу...;

Хтось святкує дні народження, сидить у люксовому одязі перед військовим, а хтось ховає своїх близьких, котрих щодня вбивають на війні».

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