В этот раз на своей странице в Instagram Мария Ефросинина поделилась нейтральным кадром после возмущений украинцев и предложила им самим обсудить, какая тема для них актуальная в данный момент. Дело в том, что в последнее время Ефросинина сталкивалась с возмущениями украинцев, которые были недовольны темами, обсуждаемыми ведущей в сети.

Ефросинина рассказала, что часто сталкивается с недовольством украинцев из-за тем, которые она поднимает в сети. Многие возмущены этим, подмечая, что подобное - не ко времени.

«Не хотите. О социальной проблематике читать не хотите. О реалиях войны смотреть не хотите! А что хотите? (конечно, кроме того, чтобы разорвало бункерную зал*пу)» - написала Ефросинина.

В сети же принялись рассуждать:

«Хочется видеть подлинность, так как в интервью Лачена, а не рекламу локаций или показ брендовой одежды» - пишут в ответ ведущей.

Ефросинина сразу ответила: «Реклама локаций и брендовой одежды позволяют мне и моей команде снимать такие интервью».

Мнения разделились:

«Такое впечатление, что зарабатывать деньги, стало грехом; что с вами, давать дурацкие советы легко…;

Извините, и смотря это интервью возникает диссонанс: напротив Вас сидит человек, который большинство своего времени находится на позициях, в аду войны, и сидите Вы, в люксовой одежде, которая стоит несколько зарплат военных, и в локации, где "отмечать свои праздники" пока могут позволить себе только сыновья прокуроров. Как будто два разных мира...;

Кто-то празднует дни рождения, сидит в люксовой одежде перед военным, а кто-то прячет своих близких, которых ежедневно убивают на войне».

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