В этот раз на своей странице в Instagram Мария Ефросинина поделилась своим мнением о конфликте между певцом Виталием Козловским и его бывшим продюсером Игорем Кондратюком.

В своих Instagram Stories Маша сделала репост публикации Виталия Козловского, в которой артист сообщил, что его бывший продюсер использует его военное жалованье как компенсацию за нарушение авторских прав.

Телеведущая подчеркнула, что в период войны многие люди проявляют свои истинные характеры, и часто они значительно отличаются от восприятия, которое они создавали долгие годы.

Маша Ефросинина поддержала Виталия Козловского в этом конфликте, как и другие известные личности, включая Олю Цыбульскую, которые высказали свою поддержку певцу.

"Все равно, пожалуй, никогда не привыкну к тому, как большая война показывает истинные портреты всех. И как иногда эти портреты радикально отличаются от того, какими они были в моем восприятии 25 лет назад" - вісказалась Ефросинина.

Ранее рассказала, что вместе с командой в начале полномасштабного вторжения приняли решение, что сосредоточатся на работы с пострадавшими от войны гражданскими женщинами.

Маша Ефросинина подчеркнула, что все это время работала именно в том поле, но теперь решила сделать исключение.

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