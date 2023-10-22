На своїй сторінці в Instagram Юрій Ткач спробував виправдатися, чому він був ведучим на весіллі скандального івано-франківського блогера Олега Захарова, одного з фігурантів гучної справи про "п'яні вечірки" в Києві, де, за даними слідства, вчиняли насилля щодо дівчат і знімали це на відео.

Зірка "Квартал 95" Юрій Ткач заявив, що нібито ні він, ні його оточення не знали про скандальний бекграунд нареченого, а про гучну справу він дізнався вже з учорашніш публікацій.

"Приймаючи комерційні замовлення, ми з дружиною, яка є моїм менеджером, першочергово запитуємо, чи дотичні люди, у яких я проводитиму весілля, до політики, та яку позицію щодо війни рф в Україні мають. При цьому, прізвища, профайли наречених, чи будь-яка інша персональна інформація - не завжди буває нам відома", — пише Юрій Ткач.

Юрій Ткач визнав публічно свою помилку та наголосив, що зробив відповідні висновки.

"Визнаю цю ситуацію ганебною!! Всі наслідки приймаю і обіцяю, що більше подібних ситуацій за моєї участі не станеться!!! Щодо гонорару за це весілля - вже сьогодні передаю військовим мавік та старлінк, які в тому числі були придбані за цей гонорар. Всі гроші до копійки за це замовлення підуть і на інші добрі справи, результати яких ви обов’язково побачите", — додав Юрій Ткач.

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