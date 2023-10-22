На своей странице в Instagram Юрий Ткач попытался оправдаться, почему он был ведущим на свадьбе скандального ивано-франковского блогера Олега Захарова, одного из фигурантов громкого дела о "пьяных вечеринках" в Киеве, где, по данным следствия, совершали насилие в отношении девушек и снимали это на видео.

Звезда "Квартал 95" Юрий Ткач заявил, что якобы ни он, ни его окружение не знали о скандальном бекграунде жениха, а о громком деле он узнал уже из вчерашних публикаций.

"Принимая коммерческие заказы, мы с супругой, которая является моим менеджером, в первую очередь спрашиваем, причастны ли люди, у которых я буду проводить свадьбу, к политике, и какую позицию относительно войны рф в Украине имеют. При этом, фамилии, профайлы супругов, или будь-какая другая персональная информация - не всегда бывает нам известна", - пишет Юрий Ткач.

Юрий Ткач признал публично свою ошибку и подчеркнул, что сделал соответствующие выводы.

"Признаю эту ситуацию позорной!! Все последствия принимаю и обещаю, что больше подобных ситуаций при моем участии не произойдет!!! Относительно гонорара за эту свадьбу - уже сегодня передаю военным мавик и старлинк, которые в том числе были приобретены за этот гонорар. Все деньги до копейки за этот заказ пойдут и по другим добрым делам, результаты которых вы обязательно увидите", — добавил Юрий Ткач.

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