Мария Ефросинина высказалась по поводу позорного скандала, в который попал комик и актер Юрий Ткач.

Мария Ефросинина ответила на вопросы своих подписчиков, что она думает по поводу свадьбы фигуранта громкого дела о "пьяных вечеринках", на которых обижали девушек.



Пишет Politeka по информации Instagram знаменитости.

Напомним, что свадьба получила особую огласку после того, как выяснилось, что ведущим праздника стал актер и комик Юрий Ткач.

Своих эмоций по поводу события Маша Ефросинина сдерживать не стала.

«Вот, кстати, о правовом государстве! С какого на... черта эти насильники вообще еще на свободе? Что, с…, по судам в стране? Как так их притягивали и расследовали, что глаз у них не дернулся еще закатывать позорно показательную свадьбу?» , - прокомментировала Маша Ефросинина скандальную свадьбу.

Также Ефросинина напомнила об еще одном страшном деле.

«А еще дело насильников из Закарпатья помните? Думаете, там всё гладко? Них…, там тоже суды там родители все отмазывают», рассказала Маша Ефросинина.

Что касается Юрия Ткача, то Ефросинина отметила, что он должен высказаться.

Добавим, что сам Юрий Ткач уже прокомментировал скандальную свадьбу, ведущим которой был. Актер рассказал, что не знал, кто именно женится.

«К большому сожалению, о его скандальном бэкграунде ни я, ни мое окружение реально не знало. А узнал об этом громком деле, только из вчерашних публикаций…", - заверил в своем обращении Юрий Ткач.

Эту ситуацию Юрий Ткач признал позорной и подчеркнул, что выводы сделаны, а гонорар за эту свадьбу будет потрачен на помощь военным.

Напомним, шоумен стал ведущим свадьбы блоггера Олега Захарова, который вместе с друзьями является участником скандального дела о «пьяных вечеринках» в Киеве, на которых спаивали и обижали девушек, снимали это на видео и распространяли в сети.

Захарова после скандала с "пьяными вечеринками" и ареста выпустили под залог.

Захаров отпраздновал свадьбу в одном из самых дорогих отелей страны – Edem Resort Medical & Spa.

Он расположен во Львове. На мероприятии собравшиеся разбрасывали стодолларовые купюры и пели российские песни.

Последние новости Украины:

Ефросинина вмешалась в скандал с Козловским.

Также сообщалось, что Ефросининой пожаловались на Полякову после скандальной свадьбы.

Ранее Оля Полякова расхвалила Макса Барских, годами работавшего в России.