Ольга Полякова засветилась на роскошной свадьбе, на которой в разгар войны гуляли сотни гостей.

Оля Полякова была одним из артистов, развлекавших гостей на свадьбе экс-прокурора и сотрудницы ГБР.

Как рассказывали СМИ, 7 и 8 октября в пятизвездочном компексе Emily Resort возле Львова депутаты, правоохранители, налоговики, юристы, бизнесмены и другие праздновали свадьбу Ростислава Ильницкого и Роксоланы Москвы. Бывшего прокурора и экс-работницы отдела кадров Территориального управления ГБР во Львове, дочери известного в городе адвоката Богданы Москвы и родственницы бывшей жены экс-руководителя ГБР Романа Трубы.

Двухметровый торт, как пишут расследователи, стоил около 100 тысяч гривен.

Для сотни гостей пели Александр Пономарев, Оля Полякова, "Дзвони сонця" и Дидзьо.

«Так и живем, полмира плачет, полмира скачет»,

«И за что гибнут наши ребята? Чтобы такое могло громко праздновать?»,

«В вышиванки понаряжались. Хоть бы не позорились уже! "Патриоты"» , - пишут возмущенные украинцы в соцсетях.

«Пожаловались» на Полякову и ее подруге Маше Ефросининой.

«Вот мне интересно… Ольга Полякова, лучшая подруга, видит, как Маша переживает, видит что муж Маши на войне, тем не менее, идет петь на Львовскую свадьбу (к чиновникам) и совсем не стыдно, ничего здесь такого нет, в таком гулянии чиновников во время войны» , - написали в комментариях на странице Маши Ефросининой в Инстаграм.

Однако за Полякову решили вступиться другие пользователи соцсетей:

«Вы совсем с ума сошли!? А налоги и рабочие места! Это ее профессия петь и делать донаты. Когда уж каждый возьмет ответственность за себя и свою совесть! Вы даже не подозреваете, что она делает...».

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