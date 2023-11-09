Ведучий шоу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк повідомив, у якому стані він зараз знаходиться і чи допомогає йому лікування, пише Politeka.net.

За словами ведучого «Хто звер[e?» Богдана (Буше) Шелудяка, він в стаціонарі вже другий тиждень. На щастя, хворобу вдалося зупинити, тепер лікарі боряться з її наслідками.

Ведучий зазначив, що йому вже значно легше ходити, але оніміння кінцівок зберігається, а рефлексів так і немає. Також покращилась мова, а в очах не так двоїться.

«Хвалити Бога!», - відреагувала Леся Нікітюк на новини про стан здоров’я свого напарника на шоу «Хто зверху?».

Зрадів і Юрій Ткач.

«Друже! В тебе вірять близькі, друзі та вся Україна! Іспити в житті даються тільки сильним! Ти впораєшся та одужаєш! І все мине, як сон! Ми на тебе чекаємо», - звернувся до Богдана Юрій Ткач.

Володимир Остапчук залишив емодзі у вигляді долоньок.

«Ти молодець! Нехай всі рефлекси швидко повертаються, набирайся сил, попереду багато нових вершин»,

«Швидкого одужання. Життя одне, ним треба насолоджуватися, у вас все попереду», - пишуть шанувальники ведучого «Хто зверху?», бажаючи його підтримати.

Нагадаємо, у 31-річного ведучого шоу "Хто зверху?" встановили рідкісний діагноз "синдром Гійєна-Барре". Під час цієї хвороби імунна система атакує окремі ділянки периферичної нервової системи.

На своїй сторінці в Інстаграм Богдан публікував кадри, на яких він ледь говорить і не може навіть зробити крок без допомоги інших.

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