Ведущий шоу "Кто сверху?" Богдан Шелудяк сообщил, в каком состоянии он сейчас находится и помогает ли ему лечение, пишет Politeka.net.

По словам ведущего «Хто зверху?» Богдана (Буше) Шелудяка, он в стационаре уже вторую неделю. К счастью, болезнь удалось остановить, теперь врачи борются с ее последствиями.

Ведущий отметил, что ему уже гораздо легче ходить, но онемение конечностей сохраняется, а рефлексов так и нет. Также улучшилась речь, а в глазах не так двоится.

«Хвалить Бога!», – отреагировала Леся Никитюк на новости о состоянии здоровья своего напарника на шоу «Хто зверху?».

Обрадовался и Юрий Ткач.

"Друг! В тебя верят близкие, друзья и вся Украина! Экзамены в жизни даются только сильным! Ты справишься и поправишься! И все пройдет, как сон! Мы тебя ждем", - обратился к Богдану Юрий Ткач.

Владимир Остапчук оставил эмодзи в виде ладошек.

"Ты молодец! Пусть все рефлексы быстро возвращаются, набирайся сил, впереди много новых вершин»,

"Быстрого выздоровления. Жизнь одна, ею надо наслаждаться, у вас все впереди» , – пишут поклонники ведущего «Хто зверху?», желая его поддержать.

Напомним, у 31-летнего ведущего шоу "Хто зверху?" диагностировали редкую болезнь "синдром Гийена-Барре". Во время этой болезни иммунная система атакует отдельные участки периферической нервной системы.

На своей странице в Инстаграм Богдан публиковал кадры, на которых он едва говорит и не может даже сделать шаг самостоятельно.

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