Юрій Ткач із "Квартал 95" розповів, що лише один вид контенту в його соцмережах не викликає негативної реакції.

В ефірі подкасту "Формула Волошина" Юрій Ткач заявив, що критика "Квартал 95" нібито викликана лише з тим, що вони пов'язані з президентом Володимиром Зеленським.

"Це ж нормальна історія, тому що всі ж думають, що "95 квартал" - це Зеленський, Зеленський - це "95 квартал", це все одне таке угруповання, маса і все, ніхто ж не розбирається. Ну, взагалі я хочу сказати, що в нас народ не дуже сильно розбирається, от він зверху так поверхово подивився: всі козли - значить, всі козли", — переконанин Юрій Ткач.

На думку зірки "Квартал 95", зараз хейту стало більше через особисті проблеми людей на тлі війни.

"Я хочу сказати, що зараз хейт розійшовся, цей вихор, і дуже багато людей просто виливають гі*но, тому що їм треба кудись це робити, треба кудись злість виливати, тому що йде повномасштабна війна, і люди просто банально трохи сходять з розуму. І я по собі знаю, що таке буває в голові, що кукуха просто пливе, і ти приходиш в себе, розумієш, що, твою мать, коли це все вже скінчиться, і оцей стан переноситься абсолютно на це", — заявив Юрій Ткач.

Ткач додав, що хейт — це ж невід'ємна частина інстаграму та будь-яких інших соцмереж.

"Є плюси, є мінуси, і не може бути плюсів без мінусів. Коли воно все розчісане, і коли там все "Боже, як добре-красиво" — ну, це може бути хіба там у Лізи був пост там з днем народження, о там все плюс, а так воно не може бути", — пояснив Юрій Ткач.

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