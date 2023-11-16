Оля Полякова знає безліч рецептів і любить готувати найрізноманітніші страви, від гаспачо до китайського смаженого рису з яйцем, пише Politeka.net.

Цього разу Оля Полякова вирішила присвятити час пирогу. А саме – французькій страві Тарт Татаен. Тарт Татен – це пиріг із листковим або пісочним тістом, в якому начинка згори тіста.

Кадри з красивим пирогом, який вийшов у Олі Полякової, відзняла і виклала в Інстаграм її старша донька Маша Полякова.

«Це Тарт Татен!», - каже Полякова на відео, коли Маша не змогла відповісти, як він називається.

Рецептів пирога Тат Татен є багато, але ми пропонуємо приготувати його класичний варіант.

Отже, для тіста знадобляться 90 гр вершкового масла, 190 гр борошна, 1 щіпка солі, а для начинки - 1,50 кг яблук, 30 гр вершкового масла, 140 гр цукру.

Для Тарт Татен радимо обирати яблука з твердою, пружною м’якоттю та кислуватим смаком. Це може бути ранетка або голден, також смачно буде з яблуками сорту гала.

Готуємо тісто - масло нарізаємо шматочками, додаємо сіль і муку. Перетираємо, щоб суміш стала схожою на пісок. Потім додаємо 3 ст. л. води і замішуємо тісто.

За тіста сформовуємо кульку, загортаємо в харчову плівку і ставимо в холодильник. Десь на годину.

Готуємо начинку – яблука чистимо від шкірки і серединки, розрізаємо на половинки. Далі у формі, в якій будемо випікати пиріг розтоплюємо 100 гр цукру з 1 ст.л. води. Помішуємо до тих пір, поки цукор не почне карамелізуватися.

Для приготування Тарт Татен необхідно нагріти духовку до 180 градусів.

Наступний крок - щільно викладаємо у форму яблука, округлою стороною на карамель. Яблук має бути багато, тому що при запіканні вони трохи зменшаться у розмірі. Кладіть шматочки яблук один на одного, з нахлестом, по колу.

Зверху на яблука викладаємо масло, нарізане на дуже дрібні шматочки, посипаємо цукром. Ставимо в духовку на 45 хвилин, потім дістаємо і чекаємо, поки охолоне.

Далі дістаємо тісто і починаємо розкачувати його до товщини 5 мм та трохи більшого діаметру, ніж форма для випікання, в якій готувались яблука.

Накриваємо тістом яблука. Це треба зробити так, щоб краї тіста утворювали бортик навколо яблучок.

Випікаємо Тарт Татен протягом 30-35 хв при температурі 180 градусів.

Вимкнувши духовку, відразу не дістаємо пиріг, а даємо йому трохи ще постояти з відкритими дверцятами.

Подають Тарт Татен, перекинувши яблуками догори.

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