Оля Полякова знает множество рецептов и любит готовить самые разные блюда, от гаспачо до китайского жареного риса с яйцом, пишет Politeka.net.

В этот раз Оля Полякова решила посвятить время пирогу. А именно – французскому блюду Тарт Татаен. Тарт Татен – это пирог со слоеным или песочным тестом, в котором начинка сверху теста.

Кадры с красивым пирогом, который получился у Оли Поляковой, сняла и выложила в Инстаграм ее старшая дочь Маша Полякова.

«Это Тарт Татен!», – говорит Полякова на видео, когда Маша затруднилась ответить, как он называется.

Рецептов пирога Тат Татен много, но мы предлагаем приготовить его классический вариант.

Итак, для теста понадобятся 90 гр сливочного масла, 190 гр муки, 1 щепотка соли, а для начинки – 1,50 кг яблок, 30 гр сливочного масла, 140 гр сахара.

Для Тарт Таттен советуем выбирать яблоки с твердой, упругой мякотью и кисловатым вкусом. Это может быть ранетка или голден, а также вкусно будет с яблоками сорта гала.

Готовим тесто – масло нарезаем кусочками, добавляем соль и муку. Перетираем, чтобы смесь стала похожей на песок. Затем добавляем 3 ст. л. воды и замешиваем тесто.

Из теста формируем шарик, заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник. Где-то на час.

Готовим начинку – яблоки чистим от кожуры и серединки, разрезаем на половинки. Далее в форме, в которой будем выпекать пирог, растапливаем 100 гр сахара с 1 ст.л. воды. Помешиваем до тех пор, пока сахар не начнет карамелизоваться.

Для приготовления Тарта Татен необходимо нагреть духовку до 180 градусов.

Следующий шаг – плотно выкладываем в форму яблоки, округлой стороной на карамель. Яблок должно быть много, потому что при запекании они немного уменьшатся в размере. Кладите кусочки яблок друг на друга, с нахлестом, по кругу.

Сверху на яблоки выкладываем масло, нарезанное на очень мелкие кусочки, посыпаем сахаром. Ставим в духовку на 45 минут, затем достаем и ждем, пока остынет.

Далее достаем тесто и начинаем раскатывать его до толщины 5 мм и чуть больше диаметра, чем форма для выпечки, в которой готовились яблоки.

Накрываем тестом яблоки. Это нужно сделать так, чтобы края теста образовывали бортик вокруг яблочек.

Выпекаем Тарт Татен в течение 30-35 мин при температуре 180 градусов.

Выключив духовку, сразу не достаем пирог, а даем ему немного еще постоять с открытой дверцей.

Подают Тарт Таттен, перевернув яблоками вверх.

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