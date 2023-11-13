Оля Полякова довгий час приховувала свій справжній вік, але завдяки деяким секретам молодості та краси про це ніхто навіть не здогадувався.

Оля Полякова приховувала свій справжній вік через старт кар'єри, що затягнувся.

Полякова довго була у статусі співачки, яка тільки починає підкорювати велику сцену. Досягши тридцятиліття, артистка, яка працювала «як проклятий кінь 15 років», зрозуміла, що нічого так не досягла.

«Я довго робила свою кар'єру і багато років була у статусі співачки-початківиці, і коли я зробила проєкт "Супербілявка" мені було 30 років, і я була співачка початківець з бантиком на голові», - розповідала Оля Полякова.

Оля Полякова вважала, що вік у її статусі – це важливо. Її справжнього віку Олі Поляковій ніхто не давав, тож вона вирішила цим скористатись. Коли Олі Поляковій було тридцять років, вона казала, що їй 25.

«І відтоді мені було 25 і всі ЗМІ писали мені вік на п'ять років менше», - пояснювала Полякова.

Свій вік Оля Полякова припинила приховувати після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Артистка зазначала, що у порівнянні з тим, що сталося 24 лютого все інше, тим паче цифри у паспорті, втратили будь-який сенсі.

Тепер Оля Полякова спокійно каже, що їй 44 роки.

Не приховує Оля Полякова і своїх улюблених процедур, завдяки яким вона виглядає набагато молодше свого віку.

За словами Полякової, її найулюбленішими процедурами є баня, масаж і смас-ліфтинг.

«Це така процедура, яка робить твоє лице молодим и принадним», - каже Оля Полякова.

Зазначимо, ультразвуковий SMAS-ліфтинг — це методика сучасної апаратної косметології, направлена на безопераційне омолодження і підтяжку шкіри.

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