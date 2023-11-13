Оля Полякова приховувала свій справжній вік через старт кар'єри, що затягнувся.

Полякова довго була у статусі співачки, яка тільки починає підкорювати велику сцену. Досягши тридцятиліття, артистка, яка працювала «як проклятий кінь 15 років», зрозуміла, що нічого так не досягла.

«Я довго робила свою кар'єру і багато років була у статусі співачки-початківиці, і коли я зробила проєкт "Супербілявка" мені було 30 років, і я була співачка початківець з бантиком на голові», - розповідала Оля Полякова.

Оля Полякова вважала, що вік у її статусі – це важливо. Її справжнього віку Олі Поляковій ніхто не давав, тож вона вирішила цим скористатись. Коли Олі Поляковій було тридцять років, вона казала, що їй 25.

«І відтоді мені було 25 і всі ЗМІ писали мені вік на п'ять років менше», - пояснювала Полякова.

Свій вік Оля Полякова припинила приховувати після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Артистка зазначала, що у порівнянні з тим, що сталося 24 лютого все інше, тим паче цифри у паспорті, втратили будь-який сенсі.

Тепер Оля Полякова спокійно каже, що їй 44 роки.

Не приховує Оля Полякова і своїх улюблених процедур, завдяки яким вона виглядає набагато молодше свого віку.

За словами Полякової, її найулюбленішими процедурами є баня, масаж і смас-ліфтинг.

«Це така процедура, яка робить твоє лице молодим и принадним», - каже Оля Полякова.

Зазначимо, ультразвуковий SMAS-ліфтинг — це методика сучасної апаратної косметології, направлена на безопераційне омолодження і підтяжку шкіри.

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