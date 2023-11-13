Оля Полякова долгое время скрывала свой настоящий возраст, но благодаря некоторым секретам молодости и красоты об этом никто даже не догадывался.

Оля Полякова скрывала свой настоящий возраст из-за затянувшегося старта карьеры.

Полякова долго была в статусе певицы, только начинающей покорять большую сцену. Достигнув тридцатилетия, артистка, работавшая «как проклятая лошадь 15 лет», поняла, что ничего так не достигла.

«Я долго делала свою карьеру и много лет была в статусе начинающей певицы, и когда я сделала проект "Суперблондинка" мне было 30 лет, и я была начинающая певица с бантиком на голове», - рассказывала Оля Полякова.

Оля Полякова считала, что возраст в ее статусе – это важно. Ее настоящего возраста Оле Поляковой никто не давал, поэтому она решила этим воспользоваться. Когда Оле Поляковой было тридцать лет, она говорила, что ей 25.

«И с тех пор мне было 25 и все СМИ писали мне возраст на пять лет меньше», - объясняла Полякова.

Свой возраст Оля Полякова перестала скрывать после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Артистка отмечала, что по сравнению с произошедшим 24 февраля все остальное, тем более цифры в паспорте, потеряли любой смысл.

Теперь Оля Полякова спокойно говорит, что ей 44 года.

Не скрывает Оля Полякова и своих любимых процедур, благодаря которым она выглядит гораздо моложе своего возраста.

По словам Поляковой, ее любимыми процедурами являются баня, массаж и смас-лифтинг.

«Это такая процедура, которая делает твое лицо молодым и заманчивым», – говорит Оля Полякова.

Отметим, ультразвуковой SMAS-лифтинг — это методика современной аппаратной косметологии, направленная на безоперационное омоложение и подтяжку кожи.

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