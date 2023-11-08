Співачка Оля Полякова мешкає у розкішній садибі під Києвом, в якій є все, про що тільки можна мріяти.

Садиба Олі Полякової знаходиться на величезній зеленій території на півострові у Бориспільскому районі, пише Politeka.net.

Будинок побудовано на березі Дніпра поруч із лісом. Щоб милуватися краєвидом Оля Полякова зробила вікна в підлогу, з яких відкривається чудовий вид на природу.

На території, окрім розкішної садиби, є басейн, пляж, причал для яхт, альтанка, теплиці, лазня, стайні і хлів для кіз.

Родзинкою особняка Оля Полякова називає свою терасу і 100-метровий льох. Там знаходяться сири власного виробництва. Оля Полякова сама вирощує огірки, помідори і готує сири з пліснявою.

Також у домі є окремий вхід, призначений для мами Олі Полякової - жінка може вільно проводити час і ніхто їй не заважатиме. Для пані Світлани добудували 3 кімнати з терасою.

Потрапити на територію котеджного містечка стороннім неможливо. Після початку повномасштабної війни будинок Полякової лише дивом не постраждав від обстрілів. Але, як розповідала Оля Полякова, на момент початку вторгнення вона тільки зробила ремонт у будинку.

«"Багато людей мені кажуть: "А де ж усі ці гроші, які ви заробляли?" А ти знаєш, я ж не зробила жодної купочки. В мене ж було будівництво, ремонт. Я тільки-но поставила нові вікна", — розповідала зокрема Оля Полякова.

Оля Полякова розповідала, що в заміському будинку вона живе, коли хоче відпочити, а от у період завантаженого робочого графіка залишається в квартирі, яка розташована в центрі Києва.

Судячи з публікацій Олі Полякової в Інстаграм, в неї знову з’явився час для відпочинку. Адже на них знову можна побачити розкішну зелену територію, яка належить родині Олі Полякової під Києвом.

Зокрема, Полякова раділа сонячним дням і збиралася йти по гриби, а також частувала родину стравою, яку приготувала – смаженим рисом з яйцем по-китайськи.

Останні новини України:

Оля Полякова розповіла, де тепер її мама, яка довгий час мешкала в Москві.

Також Оля Полякова розкрила правильний рецепт фаршу для смачних хінкалі.

Крім того, Полякова розповіла, що сталося з її будинком у Москві.