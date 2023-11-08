Певица Оля Полякова живет в роскошной усадьбе под Киевом, где есть все, о чем только можно мечтать.

Дом Оли Поляковой находится на огромной зеленой территории на полуострове в Бориспольском районе, пишет Politeka.net.

Дом построен на берегу Днепра рядом с лесом. Чтобы любоваться видом Оля Полякова сделала окна в пол, из которых открывается прекрасный вид на природу.

На территории, кроме роскошной усадьбы, есть бассейн, пляж, причал для яхт, беседка, теплицы, баня, конюшни и хлев для коз.

Изюминкой особняка Оля Полякова называет свою террасу и 100-метровый погреб. Там находятся сыры собственного производства. Оля Полякова сама выращивает огурцы, помидоры и готовит сыры с плесенью.

Также в доме есть отдельный вход, предназначенный для мамы Оли Поляковой – женщина может свободно проводить время и никто ей не будет мешать. Для пани Светланы достроили 3 комнаты с террасой.

Попасть на территорию коттеджного городка посторонним невозможно. После начала полномасштабной войны дом Поляковой лишь чудом не пострадал от обстрелов. Но, как рассказывала Оля Полякова, к моменту начала вторжения она только сделала ремонт в доме.

«Многие люди мне говорят: "А где же все эти деньги, которые вы зарабатывали?" А ты знаешь, я же не заработала ни одной купочки. У меня же было строительство, ремонт. Я только поставила новые окна", - рассказывала Оля Полякова.

Оля Полякова рассказывала, что в загородном доме она живет, когда хочет отдохнуть, а вот в период загруженного рабочего графика остается в квартире, расположенной в центре Киева.

Судя по публикациям Оли Поляковой в Инстаграм, у нее опять появилось время для отдыха. Ведь на них снова можно увидеть роскошную зеленую территорию, принадлежащую семье Оли Поляковой под Киевом.

В частности, Полякова радовалась солнечным дням и собиралась идти за грибами, а также угощала семью блюдом, которое приготовила – жареным рисом с яйцом по-китайски.

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