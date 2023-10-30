Мама Олі Полякової мешкала у Москві з чоловіком, пише Politeka.net.
Співачка розповідала, що її мама мешкала у російській столиці понад 20 років. Але тепер всі мости з Росією спалено.
«Залишила там свого тодішнього чоловіка… То була особиста драма. Тому що їм неможливо бачитися», – розповідала Полякова.
Сама Оля Полякова продала у Москві свій розкішний будинок. Гроші, які отримала – всього 15% від того, скільки було у нього вкладено.
Тепер мама Полякової мешкає в Англії. Але, на жаль, у жінки проблеми зі здоров’ям.
«Лікується. В моєї мами знайшли хворобу, аутоімунне захворювання, яке не могли знайти тут. Вона давно на нього хворіє і не могли дуже довго поставити діагноз. І от вона потрапила в Англію, поставили діагноз і вона лікується там.
Дуже велике спасибі Англії, що наших людей лікують безкоштовно, томущо вона там зареєстрована», - розповіла Полякова в інтерв’ю радіостанції «Люкс ФМ».
На вихідні мама Полякової забирає до себе онучку Алісу – молодша дочка Полякової навчаєтсья зараз в Англії.
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