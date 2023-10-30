Мама Оли Поляковой жила в Москве, но после полномасштабного военного вторжения все изменилось.

Мама Оли Поляковой жила в Москве с мужем, пишет Politeka.net.

Певица рассказывала, что ее мама жила в российской столице более 20 лет. Но теперь все мосты с Россией сожжены.

«Оставила там своего тогдашнего мужа… Это была личная драма. Потому что им невозможно видеться», – говорила Полякова.

Сама Оля Полякова продала в Москве свой роскошный дом. Деньги, которые получила – всего 15% от того, сколько было в него вложено.

Теперь мама Поляковой живет в Англии. Но, к сожалению, у женщины проблемы со здоровьем.

«Лечится. У моей мамы нашли болезнь, аутоиммунное заболевание, которое не могли найти здесь. Она давно им болеет и не могли очень долго поставить диагноз. И вот она попала в Англию, поставили диагноз и она лечится там.

Очень большое спасибо Англии, что наших людей лечат бесплатно, потому что она там зарегистрирована», – рассказала Полякова в интервью радиостанции «Люкс ФМ» .

На выходные мама Поляковой забирает к себе внучку Алису – младшая дочь Поляковой учится сейчас в Англии.

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