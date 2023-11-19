Українська співачка Оля Полякова любить різні б'юті-процедури та періодично ділиться зі своїми секретами.

Нерідко Оля Полякова записує свої відео прямо у процедурній, розповідаючи, що й навіщо робить, пише Politeka.net.

Особливу увагу своїй зовнішності Оля Полякова приділяє перед зйомками та концертами.

Оля Полякова регулярно робить мікрострумову терапію, RF ліфтинг, мезотерапію, різноманітні масажі та чищення.

Ще одна процедура, яка допомагає Олі Поляковій, виглядає свіжо і молодо – ферментотерапія.

«Я зробила ферментотерапію. Бачите який ліфтинговий ефект? Перед важливим зйомкою», - розповідала Оля Полякова, позуючи без макіяжу.

Зазначимо, ферментотерапія – спосіб очищення, омолодження, стимулювання відновлення шкіри. Ферментотерапію часто роблять нареченим, щоб швидко та легко привести до тонусу шкіру перед весіллям.

Додамо, що раніше Оля Полякова освідчувалась у любові до апаратної косметології. За її словами, вона любить її так само, як і всі голлівудські зірки.

«Дженіфер Лопес і решта, хто виглядає добре, всі користуються цим методом. А ось фотоомолодження робити не можу, бо сильно сліпить очі», - говорила Оля Полякова.

Нагадаємо, що Оля Полякова довгий час приховувала свій справжній вік.

«Я приховувала свій вік. Мені здавалося це важливим, мені здавалося, що я ось так виглядаю і ніхто не дає мені мого віку, чому я маю його називати», - зізнавалася Оля Полякова.

Однак тепер Полякова не приховує, що їй 44 роки.

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