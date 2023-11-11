Оля Полякова та Маша Єфросиніна представили свіжий епізод свого шоу "Дорослі дівчата", присвячений темі брехні. Маша поділилася історією зі свого проекту "Іспит", зазначивши, що лише одного разу інтерв'юер дав їй неправдиву інформацію.

Розмова перейшла до блогерки Саші Бо, яка на першому інтерв'ю розповідала про свої щасливі стосунки, а на другому стверджувала, що стала жертвою домашнього насильства.

У цей момент Оля Полякова втрутилася, згадавши випадок, коли шоумен Володимир Остапчук збрехав їй. Єфросиніна розповіла про випадок, коли Остапчук, офіційно одружений, стверджував, що веде щасливе життя зі своєю родиною, тоді як він уже кілька місяців жив з іншою жінкою.

Розповідаю про історію, коли ми з однією героїнею записали два інтерв'ю. Йому з цим жити та його совісті", – сказала ведуча

Також Полякова висловила своє невдоволення на адресу колеги з цеху, Ганни Трінчер, у новому випуску програми "Взрослих дівчат". Полякова згадала випадок, коли Трінчер відкрито докорила її за використання фільтрів у Instagram, особливо під час представлення на радіо їхньої спільної пісні "Путь до победы".

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