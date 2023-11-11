Оля Полякова и Маша Ефросинина представили свежий эпизод своего шоу "Дорослі дівчата", посвященный теме лжи. Маша поделилась историей из своего проекта "Экзамен", отметив, что лишь однажды интервьюер дал ей неправдивую информацию.

Оля Полякова, скриншот: YouTube

Разговор перешел к блогерше Саше Бо, которая на первом интервью рассказывала о своих счастливых отношениях, а на втором утверждала, что стала жертвой домашнего насилия.

В этот момент Оля Полякова вмешалась, вспомнив случай, когда шоумен Владимир Остапчук солгал ей. Ефросинина рассказала о случае, когда Остапчук, будучи официально женатым, утверждал, что ведет счастливую жизнь со своей семьей, в то время как он уже несколько месяцев жил с другой женщиной.

"Рассказываю об истории, когда мы с одной героиней записали два интервью. Остапчук, этот человек пришел и полностью обо всем наврал. Он рассказал о своей счастливой прекрасной жизни с женой и детьми. Врал, потому что он полгода уже как жил с другой женщиной. Ему с этим жить и его совести", – сказала ведущая

Также Полякова выразила свое недовольство в адрес коллеги по цеху, Анны Тринчер, в новом выпуске программы "Дорослих дівчат". Полякова вспомнила случай, когда Тринчер открыто укорила ее за использование фильтров в Instagram, особенно во время представления на радио их совместной песни "Шлях до перемоги".

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