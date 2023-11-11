Оля Полякова и Маша Ефросинина представили свежий эпизод своего шоу "Дорослі дівчата", посвященный теме лжи. Маша поделилась историей из своего проекта "Экзамен", отметив, что лишь однажды интервьюер дал ей неправдивую информацию.

Разговор перешел к блогерше Саше Бо, которая на первом интервью рассказывала о своих счастливых отношениях, а на втором утверждала, что стала жертвой домашнего насилия.

В этот момент Оля Полякова вмешалась, вспомнив случай, когда шоумен Владимир Остапчук солгал ей. Ефросинина рассказала о случае, когда Остапчук, будучи официально женатым, утверждал, что ведет счастливую жизнь со своей семьей, в то время как он уже несколько месяцев жил с другой женщиной.

"Рассказываю об истории, когда мы с одной героиней записали два интервью. Остапчук, этот человек пришел и полностью обо всем наврал. Он рассказал о своей счастливой прекрасной жизни с женой и детьми. Врал, потому что он полгода уже как жил с другой женщиной. Ему с этим жить и его совести", – сказала ведущая

Также Полякова выразила свое недовольство в адрес коллеги по цеху, Анны Тринчер, в новом выпуске программы "Дорослих дівчат". Полякова вспомнила случай, когда Тринчер открыто укорила ее за использование фильтров в Instagram, особенно во время представления на радио их совместной песни "Шлях до перемоги".

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