Оля Полякова в браке с Вадимом Буряковским с 2004 года. Певица и бизнесмен познакомились на праздновании дня рождения Вадима – ему исполнилось 40 лет, а Оля выступала на праздновании.

Буряковский был женат, у Оли Поляковой также были отношения, поэтому сначала они просто дружили. Впоследствии Вадим ушел от жены, решив, что его любовь к Поляковой сильнее брака.

«Закрутилось до того, что я забеременела. У меня не было истории, что я хотела за него замуж. Мне просто было с ним классно, он для меня был "мистером решаю все проблемы". Он тогда делал для меня все. А потом он решил сделать мне ребенка, хотя говорит, что это было случайно», - вспоминала Оля Полякова, с чего начиналась его семейная жизнь.

Теперь у Оли Поляковой и Вадима Буряковской две дочери – Маша и Алиса. А у певицы есть топ советов для крепкого брака.

Чтобы брак был сильным и счастливым Оля Полякова советует: «Не задалбывать друг друга, не мешать друг другу и поддерживать друг друга. И все друг другу разрешать».

Конечно, между Олей и Буряковским иногда возникают конфликты, но они научились их разрешать. Так, по словам Оли Поляковой, их самый большой скандал был из-за денег.

«Потому что когда ты берешь деньги у мужчины, это очень приятно, а когда даешь деньги мужчине, то хочешь его убить», - шутила Оля Полякова.

А вот, отвечая на вопрос, в чем ее муж лучший, Оля Полякова счастливо улыбается и говорит: «Во всем».

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