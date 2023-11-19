Нередко Оля Полякова записывает свои видео прямо в процедурной, рассказывая, что и зачем делает, пишет Politeka.net.

Особое внимание своей внешности Оля Полякова уделяет перед съемками и концертами.

Оля Полякова регулярно делает микротоковую терапию, RF лифтинг, мезотерапию, разнообразные массажи и чистки.

Еще одна процедура, которая помогает Оле Поляковой выглядит свежо и молодо – ферментотерапия.

«Я сделала ферментотерапию. Видите, какой лифтинговый эффект? Перед важной съемкой», - рассказывала Оля Полякова, позируя без макияжа.

Отметим, ферментотерапия – способ очистки, омоложения, стимулирования восстановления кожи. Ферментотерапию часто делают невестам, чтобы быстро и легко привести в тонус кожу перед свадьбой.

Добавим, что ранее Оля Полякова признавалась в любви к аппаратной косметологии. По ее словам, она любит ее также, как и все голливудские звезды.

«Дженнифер Лопес и все остальные, кто выглядит хорошо, все пользуются этим методом. А вот фотоомоложение делать не могу, потому что сильно слепит глаза», - говорила Оля Полякова.

Напомним, что Оля Полякова долгое время скрывала свой настоящий возраст.

«Я скрывала свой возраст. Мне казалось это важным, мне казалось, что я вот так выгляжу и никто не дает мне мой возраст, почему я должна его называть», - признавалась Оля Полякова.

Однако теперь Полякова не скрывает, что ей 44 года.

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