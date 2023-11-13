Українці не змогли стримати сліз від почутого від зірок «Квартал 95» Юрія Ткача, Євгена Кошового та інших.

Артисти студії «Квартал 95» Юрій Ткач, Євген Кошовий, Віре Кекелія та інші на своєму новому концерті зворушили українців піснею. Деякі з глядачів зазначають, що пісня «Війною розлучені» - це гімн усіх, хто страждає від війни, хто чекає на рідних з поля бою.

Почувши нову пісню від зірок «Вечірнього кварталу», українці зізнаються, що не змогли стримати сліз.

«І навіть діти не обіймуть батька…»,

«Вечірній квартал нагадав, що війна в Україні – це не просто новини, а реальна історія кожного з нас»,

«Мені близька пісня. Тисячі км… за цей період… з дитиною… під обстріли… ради того щоб використати той день той шанс на зустріч. Потяги…автобуси..метро, укриття… і по кругу… заради кохання, заради сім‘ї»,

«Плачу»,

«Такого кварталу ще не було! Дорогі актори, улюблені наші, це просто бомба, дуже вам всім дякую, це супер!»,

«Молодці. До сліз!»,

«І сміх, і сльози, і любов», - коментують глядачі новий концерт Єдиного кварталу.

Під час виконання пісні у залі навіть чоловіки не змогли стримати сліз.

Нагадаємо, раніше Юрій Ткач розповів секрет свого вдалого шлюбу.

Останні новини України:

Ілона Гвоздьова після скандалу з весіллям розкрила, який Юрій Ткач насправді.

Також нагадаємо, що Politeka.net писала про гонорари Полякової, Юрія Ткача та інших зірок.

Крім того нагадаємо, що Юрій Ткач зворушливо звернувся до відомого ведучого, якому поставили серйозний діагноз.