Украинцы не смогли сдержать слез от услышанного от звезд «Квартал 95» Юрия Ткача, Евгения Кошевого и других.

Артисты студии «Квартал 95» Юрий Ткач, Евгений Кошевой, Вера Кекелия и другие на своем новом концерте тронули украинцев песней.

Некоторые из зрителей отмечают, что песня «Войной разлученные» - это гимн всех, кто страдает от войны, кто ждет родных с поля боя.

Услышав новую песню от звезд Вечернего квартала, украинцы признаются, что не смогли сдержать слез.

«И даже дети не обнимут отца…»,

«Вечерний квартал напомнил, что война в Украине – это не просто новости, а реальная история каждого из нас»,

«Мне близка песня. Тысячи км… за этот период… с ребенком… под обстрелами… ради того, чтобы использовать тот день, тот шанс на встречу. Поезда…автобусы..метро, ​​укрытие… и по кругу… ради любви, ради семьи»,

"Я плачу"

«Такого квартала еще не было! Дорогие актеры, любимые наши, это просто бомба, очень вас всем спасибо, это супер!»,

«Молодцы. До слез!»,

«И смех, и слезы, и любовь» , – комментируют зрители новый концерт Единого квартала.

Во время исполнения песни в зале даже мужчины не смогли сдержать слез.

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