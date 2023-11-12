Відомий комік і зірка Студії «Квартал 95» Юрій Ткач одружений вже більше дев’яти років.

Юрій Ткач, зірка гумористичних проектів «Ліга сміху», «Вечірній квартал» та «Одного разу в Полтаві», одружений на чудовій жінці на ім’я Вікторія, пише Politeka.net.

Разом вони виховують доньку Лізу і можуть похвалитися міцним і щасливим шлюбом.

Вікторія розповідала, що з Юрієм Ткачем її звела сама доля.

«… Стільки років вона водила нас поруч один з одним, наче готувала нас до зустрічі. А потім просто штовхнула один до одного! З того моменту в моєму серці кохання до тебе, а в душі віра в нас!», - казала Вікторія Ткач, звертаючись до чоловіка.

Вікторія Ткач також розповіла, що в дитинстві займалася у танцювальному колективі «Капель», який знаходився в Будинку «піонерів». А в сусідньому залі тренувався колектив «Сюрприз», керівником якого була мама Юри Ткача – Ірина Миколаївна Ткач.

«Наші два колективи всюди були разом.. Якісь міські концерти, танцювальні конкурси, табори. Ми ділили роздягальні, вішалки все в тих же роздягальнях , автобуси, поїзди...», - розповідала Вікторія Ткач, додаючи, що Юра танцював до 16 років і весь цей час вони ходили одними і тими ж коридорами, танцювали в сусідніх залазах, їздили в поїздки, ділили одну сцену і навіть не підозрювали, що колись закохаються і створять сім’ю.

Вікторія також згадувала, що тоді вона знала, що є такий хлопчик Юра, а він про її існування навіть не здогадувався.

Але доленосне знаймство все ж відбулося і тепер кожного року у лютому Юрій Ткач і Вікторія відзначають річницю весілля.

Кажучи про свій рецепт сімейного щастя, Юрій Ткач зазначає, що він дуже простий.

«Побільше працювати, аби вдень не бачитися. Увечері дуже скучити одне за одним і з радістю зустрітися», - жартує Юрій Ткач, додаючи, що ранком треба встати і знову йти на роботу.

«І так проходять хвилини, години, дні та роки», - казав Юрій Ткач.

Також Юрій Ткач запевняє, що домашніх сварок в них майже не буває, а дружина його «не пиляє».

«Виняток може зробити, якщо я задовбую її запитаннями», - ділився Юрій Ткач, пояснюючи, що, коли він приймає рішення і складає план дій, він «мучить» дружину запитаннями. Потребує її підтримки і підказок.

Нагадаємо, що Юрій Ткач вляпався в ганебний скандал – актор став ведучим на весіллі блогера, який разом із друзями є учасником скандальної справи про "п'яні вечірки" в Києві.

Згодом Юрія Ткач пояснив, що нічого не знав про минуле нареченого і витратив гонорар на потреби ЗСУ.

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Також нагадаємо, що Ілона Гвоздьова після скандалу з весіллям розказала, який Юрій Ткач насправді.