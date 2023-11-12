Известный комик и звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач женат уже более девяти лет.

Юрий Ткач, звезда юмористических проектов «Лига смеха», «Вечерний квартал» и «Однажды в Полтаве», женат на прекрасной женщине по имени Виктория, пишет Politeka. net.

Вместе они воспитывают дочь Лизу и могут похвастаться крепким и счастливым браком.

Виктория рассказывала, что с Юрием Ткачом ее свела судьба.

«…Столько лет она водила нас рядом друг с другом, словно готовила нас ко встрече. А потом просто толкнула друг друга! С того момента в сердце моем любовь к тебе, а в душе вера в нас!», - говорила Виктория Ткач, обращаясь к мужу.

Виктория Ткач также рассказала, что в детстве занималась в танцевальном коллективе «Капель», который находился в Доме «пионеров». А в соседнем зале тренировался коллектив «Сюрприз», руководителем которого была мама Юры Ткача – Ирина Николаевна Ткач.

«Наши два коллектива везде были вместе. Городские концерты, танцевальные конкурсы, лагеря. Мы делили раздевалки, вешалки все в тех же раздевалках, автобусы, поезда, - рассказывала Виктория Ткач, добавляя, что Рий танцевал до 16 лет и все это время они ходили по одним и тем же коридорам, танцевали в соседних залазах, ездили в поездки, делили одну сцену и даже не подозревали, что когда-нибудь влюбятся и создадут семью.

Виктория также вспоминала, что тогда знала, что есть такой мальчик Юра, а он о ее существовании даже не догадывался.

Но судьбоносное знакомство все же произошло и теперь каждый год в феврале Юрий Ткач и Виктория отмечают годовщину свадьбы.

Говоря о своем рецепте семейного счастья, Юрий Ткач отмечает, что он очень простой.

«Побольше работать, чтобы днем ​​не видеться. Вечером очень соскучиться друг за другом и с радостью встретиться», - шутит Юрий Ткач, добавляя, что утром нужно встать и снова идти на работу.

"И так проходят минуты, часы, дни и годы", - говорил Юрий Ткач.

Также Юрий Ткач уверяет, что домашних ссор у них почти не бывает, а жена его не пилит.

«Исключение может сделать, если я задалбываю ее вопросами», - делился Юрий Ткач, объясняя, что когда он принимает решение и составляет план действий, он «мучит» жену вопросами. Нуждается в ее поддержке и подсказках.

Напомним, что Юрий Ткач вляпался в позорный скандал – актер стал ведущим на свадьбе блоггера, который вместе с друзьями является участником скандального дела о "пьяных вечеринках" в Киеве.

Впоследствии Юрия Ткач объяснил, что ничего не знал о прошлом жениха и потратил гонорар на нужды ВСУ.

Последние новости Украины:

Раскрыты гонорары Юрия Ткача, Поляковой и других звезд.

Ефросинина после скандала с Юрием Ткачем и свадьбой рассказала об еще одном позорном деле.

Также напомним, что Илона Гвоздева после скандала со свадьбой рассказала, какой Юрий Ткач действительно.