Ілона Гвоздьова вперше висловилася з приводу скандалу, в який вляпався її партнер по «Танцям з зірками» і актор Юрій Ткач.

Ілона Гвоздьова і Юрій Ткач танцювали разом у четвертому сезоні «Танці з зірками», нагадує Politeka.net.

Під час інтерв’ю зі Славою Дьоміним, Ілона Гвоздьова запевнила, що знає про скандал навколо весілля поверхнево.

«Я, по-перше, дуже опосередковано дізналася про цю інформацію і я в глибину не заходила, не почала розбиратися.. Я бачила, що і Оля Полякова якесь відео знімала, і Юра Ткач… Я не знаю всього. Зі слів людей можна казати багато чого…», - зазначила Ілона Гвоздьова.

Також хореограф і зірка «Танці з зірками» розповіла, який Юрій Ткач у реальному житті:

«Юра дуже порядна людина і він розбереться з цією ситуацією правильно. Працювавши з ним три місяці і після того ми всі роки спілкуємось – я точно знаю, що Юра це добродушна людина, прийде на допомогу з першого поклику. І так само його дружина», - розповіла Ілона Гвоздьова про Юрія Ткача і його родину.

Нагадаємо, Юрій Ткач став ведучим на весіллі одного із блогерів, який є фігурантом гучної справи про знущання над дівчатами на вечірці у Києві.

Коли вибухнув скандал, Юрій Ткач запевнив, що не знав про «скандальний бекграунд» нареченого і пообіцяв передати військовим "мавіка" та старлінк, які купив за гонорар, отриманий на весіллі.

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Юрій Ткач зворушливо звернувся до телеведучого, який опинився в лікарні з важким діагнозом.

Також нагадаємо, що розкрито гонорари Юрія Ткача, Полякової та інших зірок.

Крім того, Politeka.net писала, що Юрій Ткач різко відповів українцям на триктику "Квартал 95".