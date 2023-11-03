Сьогодні у Києві прощаються з відомим шоуменом Сергієм Сивохою, близькі і знайомі артиста зібралися в Жовтневому палаці.

Провести Сергія Сивохо в останню путь прийшли зірки студії «Квартал 95», зокрема Євген Кошовий.

Також на церемонії прощання помітили співака Володимира Дантеса, відомого актора Станіслва Боклана, коміка Руслан Ханумак. Нагадаємо, вони також були учасниками «Ліги сміху», де одним з тренерів був Сергій Сивохо.

Перед початком церемонії прощання "Жовтневий палац" прикрасили червоним хідником та вінками з білих квітів.

На великому екрані демонструють слайд-шоу з фотографіями Сергя Сивохо.

Прах Сергія Сивохо знаходиться в урні.

Дружина Сергія Сивохо у своїй прощальнійй промові розповіла, що він до останнього подиху допомагав українським шпиталям та медикам, які рятували військових, артист любив Україну та щиро вірив у звільнення Донбаса від російських загарбників.

Нагадаємо, що зірка «КВК», шоумен, ведучий, член журі проєкту «Ліга Сміху» Сергій Сивохо народився в Донецькоу. У 2014 році брав участь в акціях Антимайдану на боці Партії регіонів проти Революції гідності. Але вже під час президентських виборів 2019 року активно підтримував кандидата Володимира Зеленського.

Сергій Сивохо невдало балотувався в народні депутати від партії «Слуга народу». З жовтня 2019 року до березня 2020 року Сергій Сивохо був радником секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу в відзначився низкою неоднозначних заяв.

Сергій Сивохо помер у Німеччині вранці 17 жовтня 2023 року на 55-ому році життя від хронічної хвороби легень.

З самого дитинства Сергій Сивохо страждав на астму.

Останні новини України:

Важко хворий напарник Лесі Нікітюк звернувся до українців з проханням.

Також повідомлялось, що зірка "Голос країни" розповіла про особисту трагедію.