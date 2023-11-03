Відомий український телеведучий і напарник Лесі Нікітюк в шоу «Хто зверху?» записав звернення до українців.

Актор і телеведучий «Хто зверху?» Богдан Шелудяк (Богдан Буше) звернувся з важливим проханням:

«Є одне прохання…. А можна вас дещо попросити? Будь-ласка, перестаньте мені скидати молитви. В мене таке враження, що ви мене відспівуєте», - звернувся Буше до українців з лікарняного ліжка.

Телеведучий Богдан Шелудяк зазначив також:

«Все ок, я не Стівен Хокінг. Все типу відновлюється. Да, зараз стане не дуже. Ну, він не регресує. Тому… все норм. Не кидайте молитви!», - підкреслив Богдан Шелудяк.

Раніше актор і ведучий «Хто зверху» Богдан Шелудяк повідомив, що в нього діагностували рідкусну і серйозну хворобу - синдром Гійєна-Барре.

Синдром Гієна — Барре - гостра автоімунна запальна полірадикулонейропатія, яка проявляється млявими парезами і паралічами, порушеннями чутливості, вегетативними розладами.

Точні причини синдрому Гієна — Барре досі залишаються недостатньо з'ясованими. Часто він розвивається після гострої інфекційної хвороби.

Першими ознаками синдрому Гієна — Барре є оніміння, парестезії, слабкість, біль у кінцівках, або певна комбінація цих симптомів. Основним симптомом вважають м'язову слабкість у кінцівках, і головною особливістю її є наявність двостороннього і симетричного ураження кінцівок.

На своїй сторінці в інстаграм Богдан Шелудяк опублікував кадри, на яких він майже не може ходити.

«Ранок почався не з кави, а з нездатності самостійно стояти на ногах», - казав ведучий «Хто зверху?» про свій стан.

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