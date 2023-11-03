Сегодня в Киеве прощаются с известным шоуменом Сергеем Сивохо, близкие и знакомые артиста собрались в Октябрьском дворце.

Провести Сергея Сивохо в последний путь пришли звезды студии «Квартал 95», в том числе Евгений Кошевой.

Также на церемонии прощания заметили певца Владимира Дантеса, известного актера Станислава Боклана, комика Руслан Ханумак. Напомним, они также были участниками Лиги смеха, где одним из тренеров был Сергей Сивохо.

Перед началом церемонии прощания "Октябрьский дворец" украсили красной дорожкой и венками из белых цветов.

На большом экране показывают слайд-шоу с фотографиями Сергея Сивохо.

Прах Сергея Сивохо находится в урне.

Жена Сергея Сивохо в своей прощальной речи рассказала, что он до последнего дыхания помогал украинским госпиталям и медикам, которые спасали военных, артист любил Украину и искренне верил в освобождение Донбасса от российских захватчиков.

Напомним, что звезда «КВН», шоумен, ведущий, член жюри проекта «Лига Смеха» Сергей Сивохо родился в Донецке. В 2014 участвовал в акциях Антимайдана на стороне Партии регионов против Революции достоинства. Но уже во время президентских выборов 2019 активно поддерживал кандидата Владимира Зеленского.

Сергей Сивохо неудачно баллотировался в народные депутаты от партии "Слуга народа". С октября 2019 года по март 2020 года Сергей Сивохо был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса и отметился рядом неоднозначных заявлений.

Сергей Сивохо умер в Германии утром 17 октября 2023 года на 55 году жизни от хронической болезни легких.

С самого детства Сергей Сивохо страдал астмой.

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