Фіналістка «Голос країни-13» Галина Печеніжська поділилася особистою трагедією, пише Politeka.net.

Співачка втратила батька і у його день народження написала йому послання, яке опублікувала в сторіз Інстаграм.

«… Сьогодні твій день народження. Так, я знову зранку трохи плачу. Але й посміхаюсь. Папа, я поставила тобі найкращий пам’ятник. А ще я стала однією з найкращих співачок України», - розповіла фіналістка «Голос країни», звертаючись до свого батька.

Артистка також зізналася, що кожного дня відчуває, як тато її оберігає, як живе в ній, в її думках і діях.

«Мені дуже не вистачає твої обіймів. І прошу тебе – будь і далі незримо поруч. Бо ти моя стіна та підтримка. Навіть звідти», - звернулася фіналістка «Голос країни» до тата.

Галина Печеніжська також показала пам’ятник, який встановила на могилі батька. За її словами, вона не могла його поставити три роки.

«Мене кидали на гроші. Брали і не повертали. Потім почалася повномасштабна і ми поїхали, не знаючи, чи повернемося. Але я все одно повернулася. Знову накопила та поставила», - розповіла фіналістка «Голос країни».

Галина Печеніжська родом з Харкова. Через війну вона була змушена виїхати до Німеччини разом із донькою та мамою.

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