Популярний український музикант, виконавець та тренер "Голосу країни" Артем Пивоваров продовжуватиме активно виступати, розповідати про свою діяльність та ділиться успіхами у соціальній мережі.

Після виступу Артем Пивоваров вже традиційно поспілкувався з шанувальниками та зробив кілька кадрів із ними на згадку. Проте в однієї з дівчаток Пивоварів помітив сльози, тож одразу запитав, що сталося і чому вона так нервує. Як виявилось, вона хотіла показати йому свій малюнок, але артист його не помітив.

Пивоваров одразу попросив знайти цей малюнок і вибачився, оскільки був на емоціях від виступу і багато людей розсіювали увагу. На згадку про Пивоварів зробив ще кілька фото з дівчинкою.

«Що сталося? Яка гарненька дівчинка; Одужання тобі маленька королева. Бажаю тобі удачі в усьому; О, ти справжня зірка! Рада, що ти вже без милиць! Більше не хворій; І коли перестану плакати від таких відео? нехай кожна дитина буде здорова; Я б теж заплакала; Класна людина ви, Артеме».

Ми також писали, беручи участь у пісенному шоу "Голос" разом з іншими колегами як суддя, Пивоваров отримує не лише позитивні коментарі, а й критику. Вирішивши відповісти на досить брутальні слова українців, Пивоваров посміявся з хейтерів і показав нове відео.



Останні новини України:

Боєць ЗСУ на "Голос країни" чесно сказав, що думає про Дорофєєву.

Фінал "Голос країни" буде іншим: коли та за якими правилами.

Команда Артема Пивоварова попала в скандал на "Голос країни" из-за песни.